Yemen'de Husilerin sivillere yönelik ihlalleri protesto edildi - Son Dakika
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Yemen'de Husilerin sivillere yönelik ihlalleri protesto edildi

26.07.2022 15:39
Yemen'de Husilerin sivillere yönelik ihlalleri protesto edildi

Yemen'in güneyindeki Taiz kentinde Husilerin sivillere yönelik ihlallerini protesto amacıyla gösteri düzenlendi.

Yemen'in güneyindeki Taiz kentinde Husilerin sivillere yönelik ihlallerini protesto amacıyla gösteri düzenlendi.

Aktivistlerin ve Husilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerinin çağrısı üzerine Taiz kent meydanındaki Cemal Abdunnasır Caddesi'nden başlayan yürüyüşe yüzlerce Yemenli katıldı.

Göstericiler, ateşkese rağmen sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan Husi saldırılarını kınayan ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

İnsan hakları aktivisti Faysal el-Usali gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin sivillere yönelik son ihlalinde 11 çocuğun yaralandığını, bu ihlalleri protesto etmek için her kesimden Taiz halkının sokağa çıktığını söyledi.

Sana Uluslararası Havalimanı ve Hudeyde Limanı'nın açılmasına rağmen Husilerin Taiz ablukasının devam ettiğini kaydeden Usali, "Husilerin bağlı olduğunu iddia ettiği ateşkes bir hayal. Ortada meşru hükümetin bağlı olduğu tek taraflı bir ateşkes var." ifadelerini kullandı.

Usali, Husilerin Taiz'deki ihlalleri ve ablukasını sona erdirmesi için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Taiz ablukasının kaldırılmasını istiyoruz

Gösteriye katılan aktivistlerden Şeyma Remzi de düzenledikleri yürüyüşle Husilerin ihlallerini görmezden gelen dünyaya bir mesaj vermek istediklerini ifade etti.

Ateşkesin kaldırılmasını ve Başkanlık Konseyinin Taiz'de askeri operasyonlara başlamasını istediklerini ifade eden Remzi, "Husilerin kanını döktüğü çocukların ve binlerce sivilin onuruna ablukanın kaldırılmasını ve Taiz'in kurtarılmasını talep ediyoruz." dedi.

İran destekli Husilerin, 23 Temmuz'da ateşkesi ihlal ederek, Taiz kentinde sivil yerleşim bölgesine havan topuyla düzenlediği saldırıda 11 çocuk yaralanmıştı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve Husiler, Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren iki ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

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