Yemen'de Husilerin sözde komutanı öldürüldü - Son Dakika

Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki Dali kentinde çıkan çatışmalarda, sözde Husi komutanının öldüğünü duyurdu.

Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan habere göre, sözde komutan Muhammed Ali ez-Zerragi ve beraberindeki milisler, Dali kentine bağlı Ka'tabe ilçesinde yaşanan çatışmada öldürüldü.

Ordu güçlerinin Dali kentindeki El-Haşa ilçesinde bir grup Husi milise yönelik de saldırı düzenlediği, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Husilerden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dali ilinin büyük çoğunluğu, hükümet güçlerinin denetimi altında bulunuyor. Husiler ise ildeki bazı bölgelerin kontrolünü elinde tutuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.