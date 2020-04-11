Yemen'de Husilerin

Yemen'de uluslararası tanınırlığı bulunmayan İran destekli Husilere ait "sözde mahkeme" 2015'te Husiler tarafından kaçırılan 10 gazeteciden 4'ü hakkında idam kararı verdi.

Gazetecilerin avukatı Abdulmecid Sabra, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Sana'daki Husilere ait ceza mahkemesinde, gazetecilerin meşru hükümet ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile iş birliği yapmak suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasının yapıldığını belirtti.

Mahkemenin, gazetecilerden 4'ünü idam cezasına çarptırdığını aktaran Sabra, diğer 6'sının hapiste kaldığı sürenin yeterli olduğuna ve 3 yıl denetimli serbest bırakılmasına karar verdiğini ifade etti.

Sabra, mahkemenin kararının kesin olmadığını ve itiraz edeceklerini dile getirdi.

Husiler tarafından Haziran 2015'te kaçırılan gazetecilerin yargılanmasına Eylül 2018'de başlanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti meşru ordu ile Husiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.