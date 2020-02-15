Yemen'de Husilerin Tornado tipi savaş uçağını düşürdüğü doğrulandı - Son Dakika
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Yemen'de Husilerin Tornado tipi savaş uçağını düşürdüğü doğrulandı

6 saat önce

Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait Tornado tipi bir savaş uçağının İran destekli Husiler tarafından düşürüldüğü doğrulandı.

Yemen'de Husilerin Tornado tipi savaş uçağını düşürdüğü doğrulandı, System.String[]

Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait Tornado tipi bir savaş uçağının İran destekli Husiler tarafından düşürüldüğü doğrulandı.

Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, koalisyona ait Tornado tipi bir uçağın dün akşam Yemen ordusu birliklerine havadan destek sağladığı sırada Cevf vilayetinde düştüğünü belirtti.

Husilerin Sözcüsü Albay Yahya Seri gece geç saatlerde El-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, Yemen'in kuzeyindeki Cevf vilayetinde koalisyona ait Tornado tipi bir savaş uçağını düşürdüklerini iddia etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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