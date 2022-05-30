Yemen'de Husilerin yerleştirdiği mayınlar üç günde 9 can aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'de Husilerin yerleştirdiği mayınlar üç günde 9 can aldı

30.05.2022 19:12
Yemen'de Husilerin yerleştirdiği mayınlar üç günde 9 can aldı

Yemen'de İran destekli Husi milislerin döşediği mayınların patlaması sonucu son 3 günde ikisi çocuk, biri kadın olmak üzere toplam 9 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yemen'de İran destekli Husi milislerin döşediği mayınların patlaması sonucu son 3 günde ikisi çocuk, biri kadın olmak üzere toplam 9 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yemen'deki sivil toplum kuruluşu Mayın Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada, Husiler tarafından döşenen mayınların can almaya devam ettiği belirtildi.

Hudeyde ve Beyda vilayetlerinde son 3 günde patlayan mayınlar sebebiyle 9 sivilin hayatını kaybettiği, 8'inin yaralandığı aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg başta olmak üzere insan hakları örgütlerine, Husilerin mayın tuzaklamaya son vermesi için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Hudeyde'deki BM Misyonu (UNMHA) dün, mayınlar nedeniyle sivil kayıpların sayısında endişe verici bir artış olduğunu açıklayarak, sorunun çözülmesi için uluslararası destek çağrısında bulunmuştu.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

Yemen'deki iç savaş ve 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Sana ile Kahire arasında ilk uçak seferi çarşamba günü başlıyor Sana ile Kahire arasında ilk uçak seferi çarşamba günü başlıyor Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar nedeniyle 3 yılda 372 sivil öldü Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar nedeniyle 3 yılda 372 sivil öldü
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mayın, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Husilerin yerleştirdiği mayınlar üç günde 9 can aldı - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
18:35 Gaziantep'te şaşkına çeviren olay! Düğün salonunun tavanı çöktü, üst katta bulunan adam aşağı düştü
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Sınır ötesi operasyon hazırlığı başlıyor
18:18 Üzerinde sadece sütyen varken canlı yayın yapan Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı!
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
16:54 Kocasını aldatıp cinsel ilişkiye giren kadın, eve baskın yiyince bornozla yakalandı! Sevgilisi balkondan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 19:17:15. #1.11#
SON DAKİKA: Yemen'de Husilerin yerleştirdiği mayınlar üç günde 9 can aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement