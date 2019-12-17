Yemen'de Husilerle görüşen BM yetkilisi ülkeden ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'de Husilerle görüşen BM yetkilisi ülkeden ayrıldı - Son Dakika

Yemen'de Husilerle görüşen BM yetkilisi ülkeden ayrıldı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husi yetkililerle yaptığı bir dizi görüşmenin ardından başkent Sana'dan ayrıldı.

Yemen'de Husilerle görüşen BM yetkilisi ülkeden ayrıldı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husi yetkililerle yaptığı bir dizi görüşmenin ardından başkent Sana'dan ayrıldı.

Sana Uluslararası Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Griffiths, iki günlük Yemen ziyaretinin ardından ülkeden ayrılarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Griffiths'in, Yemen krizine ilişkin meseleleri görüşmek amacıyla Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile Riyad'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Husilere ait medya organlarında yer alan haberlerde, başkent Sana'ya pazartesi günü gelen Griffiths'in Husilerin lideri Abdulmelik Bedreddin el-Husi, Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat gibi Husi yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Görüşmelerde, Husilerin "esir ve tutuklular konusuyla, bölgedeki insani faaliyetlerin güçlendirilmesinin önemini vurguladığı" aktarıldı. Barışın sağlanması konusunda istekli olduklarını iddia eden Husi yetkililerin, bu konuda sarf edilen çabalara destek olacaklarını söyledikleri kaydedildi.

BM yetkilisinin ziyareti, Yemenli tarafların, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de imzaladığı anlaşmanın bir yılını tamamladığı günlerde gerçekleşti.

Stockholm Anlaşması

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Tarafların karşılıklı suçlamaları gölgesinde söz konusu anlaşmanın uygulanmasında aksaklıklar yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:12 Kaynak: AA
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