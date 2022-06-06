Yemen'de iki aylık ateşkes süresince mayın patlaması sonucu 19 sivil öldü - Son Dakika
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Yemen'de iki aylık ateşkes süresince mayın patlaması sonucu 19 sivil öldü

06.06.2022 10:21
Yemen'de iki aylık ateşkes süresince mayın patlaması sonucu 19 sivil öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de ateşkesin yürürlükte olduğu nisan ve mayıs aylarında mayın patlaması sonucu 19 sivilin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de ateşkesin yürürlükte olduğu nisan ve mayıs aylarında mayın patlaması sonucu 19 sivilin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını açıkladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de çatışan taraflar arasında 2 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes süresince mayın ve savaş kalıntılarının yol açtığı kayıplara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

İki ay süresince ülkenin farklı kentlerinde 20'ye yakın mayın ve savaş kalıntılarının patlaması olayı yaşandığına işaret edilen açıklamada, bu olaylarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 sivilin öldüğü, 32 sivilin de yaralandığı ifade edildi.

Yemen'deki sivil toplum kuruluşu Mayın Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada da Husiler tarafından döşenen mayınların can almaya devam ettiği belirtildi.

Hudeyde'deki BM Misyonu (UNMHA), mayınlar nedeniyle sivil kayıpların sayısında endişe verici bir artış olduğunu açıklayarak, sorunun çözülmesi için uluslararası destek çağrısında bulunmuştu.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla mayın mağduru olduğunu değerlendiriyor.

Yemen hükümeti ve Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren 2 ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti. BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 3 Haziran'da ateşkesin sona ermesine saatler kala Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de iki aylık ateşkes süresince mayın patlaması sonucu 19 sivil öldü - Son Dakika

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