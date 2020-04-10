Yemen'de ilk korona virüs vakası - Son Dakika

Dünyada korona virüs hızla yayılmaya devam ederken, Yemen'de de ilk korona virüs vakasının tespit edildiği duyuruldu.

İç savaşın sürdüğü Yemen'de ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği açıklandı. Yemen Ulusal Acil Durum Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Hadramout kentinde korona virüsü vakasının tespit edildiği ardından gerekli müdahalenin yapıldığı açıklandı. Komite, sağlık ekipleri ve ilgili kurumların gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Dünyada toplam vaka sayısı 1 milyon 600 bini geçerken ölü sayısı da 96 bine yaklaştı.

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, korona virüsü nedeniyle Yemen'de 2 hafta süreyle ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu.

(İHA)