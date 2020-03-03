Yemen'de insani yardım taşıyan nakliye aracı mayına çarptı - Son Dakika
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Yemen'de insani yardım taşıyan nakliye aracı mayına çarptı

6 saat önce

Yemen'de insani yardım taşıyan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programına (WFP) ait nakliye aracının mayına çarpması sonucu şoför yaralandı.

Yemen'de insani yardım taşıyan nakliye aracı mayına çarptı, System.String[]

Yemen'de insani yardım taşıyan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programına (WFP) ait nakliye aracının mayına çarpması sonucu şoför yaralandı.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin güneyindeki Durayhimi ilçesine insani yardım taşıyan kamyon, daha önceden yola döşenen mayına çarptı.

Patlama sonucu yaralanan şoför tedavi altına alınırken, olayda insani yardım olarak taşınan gıda maddelerinin zarar görmediği kaydedildi.

Yemen'de çatışan taraflara insani yardım görevlilerine saygılı olunması çağrısı yapılan açıklamada, sivillerin ve sivil altyapının korunması, ticari ve insani yardım taşıyan nakliye araçları ve bu alanda çalışanların ülkenin tüm bölgelerine ulaşmasına izin verilmesinin önemi vurgulandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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