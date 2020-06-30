Yemen'de İran'dan Husilere gönderilen silahlar ele geçirildi - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında olayı kınarken, İran rejiminin Yemen'de Husilere iletilmek üzere silah kaçakçılığını sürdürdüğünü belirterek uluslararası toplumdan bunu durdurmasını istedi.

Olayın Birleşmiş Milletler 'in ilgili kararlarının delinmesi anlamına geldiği belirtilen açıklamada, "Ele geçirilen malzemeler arasında roketler, gece görüş dürbünleri, silahlı insansız hava araçlarına ait kumandalar, uzaktan kumandalı patlayıcı mekanizmalar gibi yüzlerce çeşitli silah bulunuyor." denildi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri, İran'dan Husilere gönderilen silahları Yemen açıklarında ele geçirdi." ifadeleri yer aldı.

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