Yemen'de İran'dan Husilere gönderilen silahlar ele geçirildi - Son Dakika

İran'ın Husilere gönderdiği silahların Yemen açıklarında ele geçirildiği bildirildi.
Yemen Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri, İran'dan Husilere gönderilen silahları Yemen açıklarında ele geçirdi." ifadeleri yer aldı.
Olayın Birleşmiş Milletler'in ilgili kararlarının delinmesi anlamına geldiği belirtilen açıklamada, "Ele geçirilen malzemeler arasında roketler, gece görüş dürbünleri, silahlı insansız hava araçlarına ait kumandalar, uzaktan kumandalı patlayıcı mekanizmalar gibi yüzlerce çeşitli silah bulunuyor." denildi.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında olayı kınarken, İran rejiminin Yemen'de Husilere iletilmek üzere silah kaçakçılığını sürdürdüğünü belirterek uluslararası toplumdan bunu durdurmasını istedi.