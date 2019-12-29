Son Dakika › Dünya › Yemen'de İran destekli Husiler askeri mezuniyet törenini vurdu: En az 9 ölü, 20 yaralı - Son Dakika Dünya
Yemen'de İran destekli Husiler askeri mezuniyet törenini vurdu: En az 9 ölü, 20 yaralı
6 saat önce
Yemen'de İran destekli Şiş Husi gruba bağlı savaşçılar, kendilerine muhalif Hizam el Emni güçlerinin askeri mezuniyet törenine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırdı. 3'ü çocuk 6'sı asker en az 9 kişi öldü
Yemen'de Husi gruba bağlı savaşçılar, kendilerine muhalif Hizam el Emni güçlerinin askeri mezuniyet törenine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırdı.
Saldırı, Dali kentindeki mezuniyet töreninin bitiminde gerçekleştirildi ve olayda en az 6 asker ile 3 çocuk hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:00
Son Dakika İğrenç gerçek ortaya çıktı! 19 yaşındaki zihinsel engelli kızına defalarca fuhuş yaptırttı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler! Borussia Dortmund, Erling Haaland'ı kadrosuna kattı Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade: Babanı öldürdüm polisi ara