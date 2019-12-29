Yemen'de İran destekli Husiler askeri mezuniyet törenini vurdu: En az 9 ölü, 20 yaralı

Yemen'de Husi gruba bağlı savaşçılar, kendilerine muhalif Hizam el Emni güçlerinin askeri mezuniyet törenine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırdı.



Saldırı, Dali kentindeki mezuniyet töreninin bitiminde gerçekleştirildi ve olayda en az 6 asker ile 3 çocuk hayatını kaybetti.