Yemen'in Lahic ilinde Husilerin füzeli saldırısında 3 kişi öldü

Yemen'de İran destekli Husilerin ülkenin güneyindeki Lahic iline füzeyle düzenlediği saldırıda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı askeri gruptan 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

GGK'ye bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed en-Nakib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin Lahic ilinin kuzeyindeki El-Hadd bölgesinde GGK'ye ait bir askeri gruba ısı güdümlü füzeyle saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını aktaran Nakib, yaralıların tedavi için bölgedeki hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husiler arasında 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin uzatılması görüşmeler yürütüyor.

Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki ateşkes devam ederken ülkenin güneyindeki stratejik Şebve vilayetinde 8 Ağustos'ta hükümete bağlı birlikler ile BAE destekli Güney Geçiş Konseyi yanlısı güçler arasında çatışmalar patlak vermişti. GGK yanlısı güçler, 11 Ağustos'ta bir açıklama yaparak Şebve'nin merkez kenti Atak'ın kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.