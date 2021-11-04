Yemen'de Islah Partisi yöneticisine suikast girişimi - Son Dakika

Yemen'in İslami eğilimli en büyük hareketi olan ve Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi yöneticilerinden Muhammed el-Aklan'a geçici başkent Aden'de suikast girişiminde bulunuldu.

Islah Partisinin Aden şubesi basın sorumlusu Halid Haydan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Aklan'ın suikast girişiminden yaralı kurtulduğu bilgisini verdi.

Aklan'ın şu anda ameliyat edildiğini aktaran Haydan, bunun Aden'deki partinin kadrolarını hedef alan suikastlar dizisinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Haydan, Islah Partisinin Aklan'ın güvenliğinden Aden emniyet birimlerini sorumlu tuttuğunu belirtti.

Aklan, Islah Partisi yöneticiliğinin yanı sıra Aden Üniversitesinin Rektör Yardımcısı olarak da görev yapıyor.

Yemen makamları olaya ilişkin açıklama yapmadı. Saldırının sorumluluğunu da henüz üstlenen olmadı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'deki Yemen hükümetine bağlı askeri merkezleri kontrolü altına alarak kenti ele geçirmişti.

GGK'nin uzun süredir kontrolünde tuttuğu geçici başkent Aden'deki meşru hükümeti destekleyen çoğunluğu Islah Partisi kadrolarından onlarca önemli şahsiyet, meçhul kurşunlara hedef olarak hayatını kaybetmişti. Son zamanlarda da parti kadrolarına yönelik saldırılar arttı.

Islah Partisi ağustos ayında Aden'de kadrolarına ilişkin yürütülen suikastların araştırılması için uluslararası soruşturma başlatılmasını talep etmişti.