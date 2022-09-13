Yemen'deki Islah Partisi, "devlet yönetiminde ortaklık ilkesinin aşılmaması" konusunda uyardı - Son Dakika
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Yemen'deki Islah Partisi, "devlet yönetiminde ortaklık ilkesinin aşılmaması" konusunda uyardı

13.09.2022 00:02
Yemen'deki Islah Partisi, "devlet yönetiminde ortaklık ilkesinin aşılmaması" konusunda uyardı

Yemen'de İslami eğilimli en büyük siyasi oluşum olan Islah Partisi, devlet yönetiminde ortaklık ilkesinin aşılmaması gerektiğini belirtti.

Yemen'de İslami eğilimli en büyük siyasi oluşum olan Islah Partisi, devlet yönetiminde ortaklık ilkesinin aşılmaması gerektiğini belirtti.

Islah Partisi Yüksek Kurul Başkanı Muhammed Abdullah el-Yedumi, partinin kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir konuşma yaptı.

Yedumi, eski Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Başkanlık Konseyini oluşturmak için yayımladığı duyuruda, ortaklık ve uzlaşı ilkesinin devlet yönetiminde ve karar almada Konseyin meşruiyetinin temeli olduğunun altını çizdiğini ifade etti.

Yemenli siyasetçi, herhangi bir siyasi parti tarafından bu ilkenin aşılmasının ülkeyi bilinmeze götüreceği konusunda uyardı.

Yedumi, siyasi performansın, bazı ulusal bileşenler ve güçler tarafından gözden geçirilmesi, anayasal, yasal ve ahlaki görevin gerektirdiği tüm rol ve görevlerin yanı sıra gelişmelere göre düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Şebve'deki gerginliğin sonlandırılması çağrısı

Başkanlık Konseyini ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde, gayri meşru unsurların bazı ordu ve güvenlik birimlerini hedef almasının ardından yaşanan gerginliği sonlandırmaya çağıran Yedumi, bunun fitne ateşini körükleyenleri azletmek, ivedilikle yargılamak ve olayın etkilerini ortadan kaldırmakla başarılabileceğini aktardı.

Islah Partisi, 11 Ağustos'taki açıklamasında, Başkanlık Konseyine "Şebve Valisi Avad bin el-Vezir'in görevden alınması ve hükümet güçlerine karşı devlet kurumlarına bağlı olmayan bazı silahlı milislere destek verdiği suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılması" çağrısında bulunmuştu.

Şebve'deki olaylar

Şebve Valisi Avad bin el-Vezir'in 7 Ağustos'ta Özel Kuvvetler Komutanı Abdurabbu Laakeb'i görevden alması Şebve vilayetinin merkez kenti Atak'ta gerginliğe neden olmuştu.

BAE destekli GGK yanlısı güçler, birkaç gün süren çatışmaların ardından 11 Ağustos'ta Atak'ta kontrolü ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, hükümete bağlı birlikler ile GGK yanlısı güçler arasında 8 Ağustos'ta patlak veren ve aralarında sivillerin de bulunduğu can kayıplarına yol açan çatışmaların soruşturulması için bir komite kurulduğunu duyurmuştu.

Petrol sahalarının bulunduğu Şebve'nin stratejik önemi

Stratejik konuma ve önemli petrol kaynaklarına sahip Şebve, Yemen'in güneyinde yer alıyor.

Batısında El-Beyda ile Ebyen'in bulunduğu Şebve; doğuda ekonomik ve stratejik öneme sahip Hadramevt, güneyde Umman Denizi, kuzeyde de Hadramevt ve Marib ile çevrelenmiş durumda.

Şebve vilayeti, merkezi Atak olmak üzere 17 kentten oluşuyor. Yaklaşık 45 bin kilometrekare alana sahip Şebve, ülkedeki en büyük üçüncü il konumunda.

Şebve ayrıca ülkede petrol ve doğal gazın bulunduğu en önemli alanlardan biri. Yemen'deki en büyük doğal gaz sıvılaştırma şirketinin yer aldığı vilayet ayrıca halihazırda günde 8 bin varil petrol üretilen birkaç petrol sahasına sahip.

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Kaynak: AA

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