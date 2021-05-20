Yemen'de, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Yemen'in birçok kentinde İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto amacıyla gösteriler düzenlendi.

Husilere bağlı Sebe haber ajansına göre, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da yüzlerce kişi Filistinlilere destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Göstericiler İsrail'in saldırılarına karşı Filistin halkına destek sloganları attı.

Husilerin kalesi olarak bilinen Sada'nın Sehar ilçesinde de yüzlerce kişi İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Taiz kent merkezinde de onlarca çocuk, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek mesajı verdi. Filistin bayrakları taşıyan çocuklar Filistin ve Mescid-i Aksa lehine sloganlar attı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1900'a ulaştığını bildirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde bu gece saat 02.00'de ateşkese gidilmesi kararını onaylamıştı.