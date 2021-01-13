Yemen'de kadınlar zorla kaybedilenlerin durumlarının açıklanması talebiyle gösteri düzenlendi - Son Dakika

Yemen'de kadınlar zorla kaybedilenlerin durumlarının açıklanması talebiyle gösteri düzenlendi

13.01.2021 00:57
Yemen'de kadınlar zorla kaybedilenlerin durumlarının açıklanması talebiyle gösteri düzenlendi, System.String[]

Yemen'in geçici başkenti Aden'de kadınlar, 4 yıl içerisinde zorla kaybedilen 39 kişinin akıbetlerinin ortaya çıkartılması talebiyle gösteri düzenledi.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de kadınlar, 4 yıl içerisinde zorla kaybedilen 39 kişinin akıbetlerinin ortaya çıkartılması talebiyle gösteri düzenledi.

Yemen'de tutukluların ve kaçırılanların haklarını savunan sivil toplum kuruluşu, Kaçırılanların Anneleri Birliğinin Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde düzenlediği gösteriye onlarca kadın katıldı.

Göstericiler, zorla kaybedilen yakınlarının fotoğraflarının yanı sıra "Aden'de zorla kaybedilen çocuklarımız nerede?" ve "Hükümeti zorla kaybedilenler dosyasını öncelemeye davet ediyoruz." yazılı pankartlar taşıdı.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada da hükümetten, 4 yıllık süre içinde Aden'de Birleşik Arap Emirleri (BAE) destekli Hizam Emni güçleri tarafından zorla kaybedilen 39 kişinin akıbetini ortaya çıkarması talep edildi.

Yemen hükümetinden ise gösteriye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de yakınları kaçırılan veya zorla alıkonulan aileler, birlikte hareket etmek ve yakınlarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Nisan 2016'da "Kaçırılanların Anneleri Birliği"ni kurmuştu.

"Zorla kaybetme" terimi hukukta, kişilerin, devlet adına görev yapan veya devletin yetkilendirmesi, desteği ve bilgisiyle hareket eden kişiler veya gruplar tarafından tutuklanması, gözaltına alınması, kaçırılması veya başka herhangi bir biçimde özgürlüklerinden yoksun bırakılması; ardından söz konusu kişilerin kendi fiillerini reddetmeleri veya kaybolan kişinin nerede, ne durumda olduğunu gizlemeleri ve sonuçta kayıp kişinin hukukun koruması dışında kalması durumunu anlatmak amacıyla kullanılıyor.

Yemen'de yerel sivil toplum kuruluşları, BAE destekli Hizam Emni güçlerinin, kuzey bölgelerindeki şehirlerden gelen ve Aden'e girmek isteyenleri keyfi alıkoyduğunu ya da engellediğini ifade ediyor.

Uluslararası insan hakları örgütlerine göre, Aden'de yasa dışı tutuklu merkezleri ve gizli hapishaneler bulunuyor. Bu hapishanelerdeki tutukluların yakınlarıyla görüşmesine izin verilmiyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Sivil Toplum Kuruluşu, Ak Saray, Yemen, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de kadınlar zorla kaybedilenlerin durumlarının açıklanması talebiyle gösteri düzenlendi - Son Dakika


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