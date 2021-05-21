Yemen'de kamu hizmetlerinin yetersizliği ve kötü yaşam koşulları protesto edildi - Son Dakika

Yemen'in geçici başkenti Aden'de yüzlerce kişi, yeterli kamu hizmeti sağlanmamasını ve kötü yaşam koşullarını protesto etti.

Aktivistlerin çağrısı üzerine yüzlerce kişi Aden'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait binanın önünde bir araya geldi.

Gösteriye katılanlar, "Kötü şartlardan ne kadar acı çekeceğiz", "Elektrik ve su hakkımız idi şimdi talebimiz haline geldi", "İnsanları bu şekilde daha fazla sınamayın" gibi yazıların bulunduğu pankartlar taşıdı.

Göstericilerden bazıları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, su, elektrik, güvenlik ve maaş ödemeleri gibi temel hizmetleri talep etmek için koalisyon güçlerine ait binanın önünde toplandıklarını söyledi.

Göstericiler, Aden'deki kötü hizmet şartlarından, ülkenin kontrolünü elinde bulundurduğunu belirttikleri koalisyon güçlerinin sorumlu olduğunu dile getirdi.

Yemen'deki insani kriz korkunç boyutlara ulaştı

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.