Yemen'de koalisyon ve hükümet güçleri ile kabile mensupları arasında çatışma - Son Dakika
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Yemen'de koalisyon ve hükümet güçleri ile kabile mensupları arasında çatışma

6 saat önce

Yemen'in doğusundaki El-Mehra ilinde hükümete bağlı birlikler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile kentteki silahlı kabile mensupları arasında çatışma çıktı.

Yemen'de koalisyon ve hükümet güçleri ile kabile mensupları arasında çatışma, System.String[]

Yemen'in doğusundaki El-Mehra ilinde hükümete bağlı birlikler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile kentteki silahlı kabile mensupları arasında çatışma çıktı.

El-Mehra Yerel Yönetim Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen hükümetine bağlı özel kuvvetler tarafından desteklenen Arap koalisyonu güçlerine ait konvoya, (Umman'a açılan) sınır kapısına giden yolda "bir grup silahlı isyancı" tarafından pusu kuruldu.

Olayın ardından şiddetli çatışmalar yaşanırken, koalisyon güçleri ile özel kuvvetler, pusuyu başarısızlığa uğrattı, silahlı kişiler olay yerinden kaçtı.

Koalisyon güçlerinin, sınır kapısındaki güvenlik durumunu denetlemek için günlük devriye gezdiği ifade edilen açıklamada, çatışmalarda ölen olmadığı, biri Yemen güçlerinden, diğeri kabile mensuplarından olmak üzere iki kişinin yaralandığı belirtildi.

Mehra Varışçıl Eylem Komitesi basın sorumlusu Salim Bilhaf da açıklamada, Suudi Arabsitan'ın sınır kapısındaki ticari hareketleri engellemesinin, halkın karşı çıkmasına ve kabilelerden yardım istemesine neden olduğunu ifade etti.

Kabilelerin kentte Arap koalisyonunu temsil eden tek güç olan Suudi kuvvetlerine karşı ayaklandığını aktaran Bilhaf, Suudi Arabistan'ın tutumunu kınadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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