Yemen'de koalisyona ait savaş uçağı düştü - Son Dakika

Yemen'de koalisyona ait savaş uçağı düştü
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Yemen'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeki koalisyona ait bir savaş uçağı düştüğü açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:48 Kaynak: İHA
Yemen'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeki koalisyona ait bir savaş uçağı düştüğü açıklandı.
Yemen'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeki koalisyon tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in Cevf vilayetinde operasyon bölgesinde koalisyona ait bir savaş uçağı düştüğü belirtildi. Açıklamada başka detay verilmezken, Yemen'de İran destekli Husiler, daha önce Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait Tornado tipi bir savaş uçağını roketle düşürdüklerini duyurmuştu. - YEMEN
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