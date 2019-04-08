Son Dakika Haberleri: Yemen'de Kolera Salgını

Yemen'de Kolera Salgını

1 saat önce

Ortadoğu'nun kanayan yarası Yemen'in başı şimdi de kolera salgınıyla dertte.

Ortadoğu'nun kanayan yarası Yemen'in başı şimdi de kolera salgınıyla dertte. Alarm durumuna geçilen ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Kolera virüsü tüm ülkeyi sardı. Yemen'de olağanüstü hal ilan edildi. Husiler tarafından kolerayla mücadele amacıyla Sana'daki tüm okul kantinlerinin kapatılmasına karar verildi. Zira, özellikle Husilerin kontrolündeki bölgelerde yoğun kolera salgını var. Salgınla mücadele edebilmek için ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. 2019'un başından bu yana Yemen'de kolera vakaaları hızlı bir şekilde artmaaya başladı. Toplamda kaydedilen vakaa sayısı 109 bin. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 190. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:41 Kaynak: İHA

Orta Doğu, Yemen, Güncel
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