Yemen'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 261'e çıktı - Son Dakika

Yemen'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 261'e çıktı

Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 261'e yükseldi.

Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 261'e yükseldi. Fas ve Filistin'de ise vaka sayıları arttı.

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Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 261 olduğu belirtildi.

Açıklamada, 25 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 992'ye çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 356'ya ulaştığı aktarıldı.

Söz konusu veriler, Yemen hükümetinin kontrolünde bulunan bölgelerdeki vakaları kapsarken, İran destekli Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 80 kişide daha virüs tespit edildiği, 41 kişinin de hastalığı yendiği ifade edildi.

Böylece ülkede vaka sayısının 10 bin 344'e, iyileşen sayısının 8 bin 407'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 214 olduğu aktarıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 12 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1375'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 616'ya ulaştığı hatırlatıldı.

İşgal ve abluka altındaki Filistin'de bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Koronavirüs, Filistin, Yemen, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:33 Kaynak: AA

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