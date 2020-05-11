Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı artıyor - Son Dakika

Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 9'a, vaka sayısı 56'ya yükseldi.

Yemen Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hadramevt kentinde ilk kez bir kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, tespit edilen son 4 vaka ile Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 vaka sayısının 56'ya, can kaybının 9'a çıktığı kaydedildi.

Yemen hükümeti bugün, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'i Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklar nedeniyle "salgın bölgesi" ilan etmişti.

Başbakan Muin Abdulmelik de uluslararası toplum ve sağlık kuruluşlarının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklarla mücadelede Yemen'e destek verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 5 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.