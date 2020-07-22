Yemen'de Kovid-19 nedeniyle 9 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Yemen'de 456'ya yükselirken, Lübnan'da vaka sayısı arttı.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 9 kişi daha hayatını kaybetti ve 10 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 456'ya, vaka sayısı da 1629'a yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 37 artarak 741 oldu.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede 75 kişide daha virüs tespit edildiğini, 80 kişinin de sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Toplam vaka sayısının 2 bin 162'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 1577'ye ulaştı.

Virüs kaynaklı yeni vefat görülmeyen Lübnan'da, salgının başından bu yana kaydedilen toplam can kaybı 41 olarak açıklanmıştı.