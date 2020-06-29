Yemen'de Kovid-19 salgınından bu yana gıda fiyatları yüzde 35 arttı - Son Dakika

Yemen'de Kovid-19 salgınından bu yana gıda fiyatları yüzde 35 arttı

Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gıda ürünlerinin fiyatı yüzde 35 arttı.

Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gıda ürünlerinin fiyatı yüzde 35 arttı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı


Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgının başlamasından bu yana Yemen riyalinin de değer kaybetmesiyle eş zamanlı olarak bazı bölgelerde gıda fiyatlarının yüzde 35 arttığı belirtildi.


Ayrıca ülkede akaryakıt krizi yaşandığı, bu durumun gıda maddelerine ve temiz suya ulaşımı zorlaştırdığı gibi hastanelerin hizmetini de tehdit ettiği kaydedildi.


Açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek için akaryakıtın son derece gerekli olduğu, ayrıca akaryakıt krizinin tedavi sürecindeki hastaları da zor durumda bıraktığı ifade edildi.


BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nisan ayında Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana gıda maddelerinin yanı sıra hastanelerde jeneratörler başta olmak üzere pek çok alan için gerekli akaryakıta da talep arttı.


Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi verilerine göre, salgında şu ana dek 1118 kişi enfekte olurken, 302 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu rakamlar Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerdeki verileri içermiyor.


Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Ülkede 5 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.


Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyarken, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de salgın hastalıkların yayılmasına davetiye çıkarıyor.

Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de Kovid-19 salgınından bu yana gıda fiyatları yüzde 35 arttı - Son Dakika

Son Dakika

23:06 Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz 22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:31 Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu 18:20 Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 15:13 Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 13:39 Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz 10:55 Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi 10:35 Altının gram fiyatı 390,8 liradan işlem görüyor 10:19 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
21:58
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
21:57
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
21:53
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
21:52
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
21:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 23:28:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'de Kovid-19 salgınından bu yana gıda fiyatları yüzde 35 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]