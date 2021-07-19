Yemen'de kurbanlık fiyatının yüksek oluşu bayram sevincine gölge düşürüyor - Son Dakika

Yemen'de 7 yıldır devam eden iç savaşın yol açtığı kötü ekonomik durum ve kurbanlık fiyatlarının yüksek olması nedeniyle halk, bayram sevincini yaşayamıyor.

Ülkede 2014 yılında başlayan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine, yaralanmasına veya göçmen durumuna düşmesine yol açan çatışmalar hayatın her alanını etkiliyor.

Ekonomik durumun son derece kötü olması, maaşların alınamaması, yerel para biriminde yaşanan değer kaybı nedeniyle ülkede, kurbanlık alımı ve alışveriş gibi bayram öncesi hazırlıklar pek yapılamıyor.

Kurbanlık fiyatlarının alım gücünün çok üstünde olması sebebiyle de hayvan pazarlarında daha önce görülmemiş şekilde bir durgunluk yaşanıyor.