Yemen'de maaşları geciktirilen emekli askerlerden eylem - Son Dakika

Yemen'de maaşları geciktirilen emekli askerlerden eylem

Yemen'de emekli askerler, aylardır geciktirilen maaşlarının ödenmesini talep etmek için Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Aden'deki merkez binasının ana kapısını kapattı.

Yemen'de emekli askerler, aylardır geciktirilen maaşlarının ödenmesini talep etmek için Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Aden'deki merkez binasının ana kapısını kapattı. Aden'de yayın yapan Ordu Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Mansur Mikrat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli askerlerin Aden'in batısındaki El-Berika kentinde koalisyon güçlerinin merkez binasının ana kapısını kapattığını belirtti. Mikrat, kapatmanın Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti (güneydeki) ordusunda görev yapan ve 1994 sonrasında terhis edilen ordu komutanlarını bünyesinde barındıran Ordu ve Güvenlik Yüksek Askeri Kurumu daveti üzerine 5 Temmuz'dan bu yana Aden'deki merkez binası önünde göstericilerin uyguladığı baskı kapsamında gerçekleştiğini aktardı. Protestocuların bu olayı yetkili taraflara mesaj göndermek amacıyla gerçekleştirdiğini kaydeden Mikrat, göstericilerin merkezin arka kapısını açık bıraktığını ifade etti. Göstericiler, hükümet ve koalisyon güçlerinden Ocak 2020'den bu yana geciktirilen maaşların ödenmesi taleplerinin yerine getirilmesini istiyor. Yüzlerce emekli ve terhis edilen asker, aylık emekli maaşlarının gecikmesi ve artan fiyatlar nedeniyle zor yaşam koşullarından muzdarip.

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