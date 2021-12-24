Yemen'de Marib'deki çatışmaları takip eden iki gazeteci yaralandı - Son Dakika

Yemen Gazeteciler Sendikası, Marib ilinde İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmaları takip eden iki gazetecinin yaralandığını duyurdu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Marib kentindeki çatışmaları takip eden yerel gazeteci Macid Ayaş ile Muhammed Abdulkerim'in Husilerin attığı bir roket sonucu yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili kuruluşlara, Yemen'de gazetecilerin hayatlarının hedef alınmaması için çatışan taraflara baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Husilerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de medya ve insan hakları örgütleri, ülkedeki gazetecilerin çatışan taraflardan birçok ihlal ve suça maruz kaldığını söylüyor.

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, 2020 yılında yayınlanan küresel basın özgürlüğü sıralamasında Yemen, 180 ülke arasında 167. sırada yer alıyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.