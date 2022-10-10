Yemen'de mayın patlaması sonucu 2 sivil öldü

Yemen'de İran destekli Husiler tarafından döşenen mayınların patlaması sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin yaralandığı bildirildi.

Yemen'deki sivil toplum kuruluşu Mayın Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Sana ve Hudeyde'de Husiler tarafından döşenen mayınların can almaya devam ettiği belirtildi.

Sana'ya bağlı Nehem ilçesinin Baran bölgesinde patlayan mayınların 2 can aldığı, Hudeyde'nin El-Hali ve Et-Tuheyta ilçesinde de 2 kişinin mayın patlaması sonucu yaralandığı aktarıldı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.