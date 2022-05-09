Yemen'de mayın patlaması sonucu bir çocuk öldü - Son Dakika
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Yemen'de mayın patlaması sonucu bir çocuk öldü

09.05.2022 10:22
Yemen'de mayın patlaması sonucu bir çocuk öldü

Yemen'in orta kesiminde yer alan El-Beyda ilinde mayın patlaması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

Yemen'in orta kesiminde yer alan El-Beyda ilinde mayın patlaması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

Yemen'deki sivil toplum kuruluşu Mayın Gözlemevinden yapılan açıklamada, Beyda iline bağlı Ez-Zahir ilçesinin Dahva köyünde daha önce tuzaklanan bir mayının patladığı belirtildi.

Olayda 15 yaşındaki Abdullah Muhammed Tahir'in yaşamını yitirdiği aktarılırken, söz konusu mayının kimler tarafından döşendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Birleşmiş Milletlerden (BM) 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Yemen'deki mayınların ülkenin birçok bölgesinde büyük tehdit oluşturduğu belirtilmişti.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

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Togo Cumhuriyeti, El Beyda, Mayın, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de mayın patlaması sonucu bir çocuk öldü - Son Dakika


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