Son Dakika Haberleri: Yemen'de meşru yönetim ile BAE destekli güçler arasındaki çatışmalar yeniden başladı
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Yemen'de meşru yönetim ile BAE destekli güçler arasındaki çatışmalar yeniden başladı

1 saat önce

Yemen'in geçici başkenti Aden'de Cumhurbaşkanlığı koruma güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçleri arasında çatışmaların yeniden başladığı bildirildi.

Yemen'de meşru yönetim ile BAE destekli güçler arasındaki çatışmalar yeniden başladı, System.String[]
Yemen'in geçici başkenti Aden'de Cumhurbaşkanlığı koruma güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçleri arasında çatışmaların yeniden başladığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, meşru hükümete bağlı Cumhurbaşkanlığı koruma güçleri ile BAE destekli Hizam el-Emni güçleri arasında dün çıkan ve bir süre sonra sona eren çatışmalar yeniden başladı.
Bir sivilin hayatını kaybettiği çatışmaların kentteki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Merkez Bankası çevresinde yaşandığı aktarıldı.
Aden'de BAE destekli Hizam el- Emni güçlerine ait El-Cela Karargahı'na geçen hafta gerçekleştirilen saldırıda ölenler, dün Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayına yakın mezarlıkta toprağa verildikten sonra saray yakınında kısa süreli silahlı çatışma çıkmış, ölü ve yaralıların olduğu belirtilmişti.
Hizam el-Emni güçleri tarafından Maaşık Sarayı'na açılan yolların kapalı tutulduğu o saatlerde, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da Aden semalarında uçmuştu.
Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani Bin Berik de olayın ardından konseye ait "Bağımsız Aden" kanalında yaptığı açıklamada, destekçilerine Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayına yürüyerek, ele geçirmeleri çağrısında bulunmuştu.
Meşru hükümete bağlı güçleri Aden'i kaosa sürüklemekle suçlayan Bin Berik ayrıca, hükümetin Aden'de kalmasının tehlike oluşturduğunu öne sürüyor.
Birleşik Arap Emirlikleri, Ak Saray, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:32 Kaynak: AA
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