Yemen'in başkenti Sana'da Mevlit Kandili havai fişeklerle kutlandı - Son Dakika
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Yemen'in başkenti Sana'da Mevlit Kandili havai fişeklerle kutlandı

07.10.2022 22:14

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, Yemen'in başkenti Sana'da havai fişeklerle kutlandı.

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, Yemen'in başkenti Sana'da havai fişeklerle kutlandı.

Yemen'de her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlit Kandili münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ülkenin birçok kentinde evlerin çatı ve balkonları, arabalar, sokaklar ve ticarethaneler yeşil ışıklarla süslendi.

Başkentin Es-Sebin Meydanı'nda erkekler için, Devrim Stadyumu'nda da kadınlar için düzenlenen Mevlid-i Şerif programı yoğun ilgi gördü.

Yemenliler, Sana'da kentin çeşitli bölgelerinden atılan çok sayıda havai fişeğin başkent semalarında oluşturduğu görsel şöleni camilerin geniş avlularından ve meydanlardan izledi.

Sana'daki Etkinlikleri Düzenleme Konseyinden bu sabah yapılan yazılı açıklamada, Hz. Muhammed'in doğum günü; Mevlit Kandili münasebetiyle cuma gecesi havai fişek gösterisi düzenleneceği belirtilerek, Yemenlilere kutlamalara katılma çağrısı yapılmıştı.

Yemen'de Mevlit Kandili nedeniyle resmi tatil olan bugün de çeşitli etkinlik ve kutlamalar devam edecek.

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Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Hz Muhammed, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'in başkenti Sana'da Mevlit Kandili havai fişeklerle kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yemen'in başkenti Sana'da Mevlit Kandili havai fişeklerle kutlandı - Son Dakika
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