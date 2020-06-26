Yemen'de milyonlarca çocuk açlık sınırında - Son Dakika

Birleşmiş Milletler, Yemen'de milyonlarca çocuğun açlık sınırına dayandığını açıkladı. İç savaş ve pandeminin vurduğu Yemen için acil fon çağrısı yapıldı.



UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), Yemen'de yaklaşık 2.4 milyon çocuğun yıl sonuna kadar ileri derecede beslenme sorunu yaşayacağı konusunda uyarıda bulunarak acil yardım çağrısı yaptı. Yıllardır süregelen savaş nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayarak açlık sınırına dayanan Yemenliler, şimdi de dünyayı saran yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele etmeye çalışıyor. UNICEF, ülkede yetersiz beslenen çocuk sayısının yıl sonuna kadar 2.4 milyona (yüzde 20 artış) ulaşabileceğini açıkladı ve acil yardım çağrısını yineledi.



Pandemi nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü ülkede 5 yaş altındaki 6 bin 600 çocuğun ise yetersiz sağlık hizmetleri sonucu ölebileceği belirtildi.



Acil fon çağrısı



Yemen için acil fon çağrısında bulunan UNICEF'in Yemen Temsilcisi Sara Beysolow Nyanti, "Savaşlarda sayısız çocuk kayboldu ve korona virüs yayıldıkça daha fazlasını kaybedebileceğimizden korkuyoruz. Acil fon almazsak, çocuklar açlık sınırına dayanarak birçoğu ölecek" ifadelerini kullandı.



UNICEF, yaklaşık 9.58 milyon çocuğun temiz suya erişemediğini ve hijyenik koşullardan mahrum olan çocukların büyük bir enfeksiyon riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.



Yemen, 2015 yılından bu yana devam eden iç savaş nedeniyle hastalıkların yayılması ve salgınların yaşanması sonucu sağlık hizmetleri açısından dünyanın en kötü ülkelerinden biri olarak gösteriliyor. - BRÜKSEL