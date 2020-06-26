- Yemen'de milyonlarca çocuk açlık sınırında- Yemen için acil fon çağrısı - Son Dakika

- Yemen'de milyonlarca çocuk açlık sınırında- Yemen için acil fon çağrısı

- Yemen'de milyonlarca çocuk açlık sınırında Yemen için acil fon çağrısı Birleşmiş Milletler, Yemen'de milyonlarca çocuğun açlık sınırına dayandığını açıkladı.

- Yemen'de milyonlarca çocuk açlık sınırında

Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!

Yemen için acil fon çağrısı

BRÜKSEL - Birleşmiş Milletler, Yemen'de milyonlarca çocuğun açlık sınırına dayandığını açıkladı. İç savaş ve pandeminin vurduğu Yemen için acil fon çağrısı yapıldı.

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), Yemen'de yaklaşık 2.4 milyon çocuğun yıl sonuna kadar ileri derecede beslenme sorunu yaşayacağı konusunda uyarıda bulunarak acil yardım çağrısı yaptı. Yıllardır süregelen savaş nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayarak açlık sınırına dayanan Yemenliler, şimdi de dünyayı saran yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele etmeye çalışıyor. UNICEF, ülkede yetersiz beslenen çocuk sayısının yıl sonuna kadar 2.4 milyona (yüzde 20 artış) ulaşabileceğini açıkladı ve acil yardım çağrısını yineledi.

Pandemi nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü ülkede 5 yaş altındaki 6 bin 600 çocuğun ise yetersiz sağlık hizmetleri sonucu ölebileceği belirtildi.

Acil fon çağrısı

Yemen için acil fon çağrısında bulunan UNICEF'in Yemen Temsilcisi Sara Beysolow Nyanti, "Savaşlarda sayısız çocuk kayboldu ve korona virüs yayıldıkça daha fazlasını kaybedebileceğimizden korkuyoruz. Acil fon almazsak, çocuklar açlık sınırına dayanarak birçoğu ölecek" ifadelerini kullandı.

UNICEF, yaklaşık 9.58 milyon çocuğun temiz suya erişemediğini ve hijyenik koşullardan mahrum olan çocukların büyük bir enfeksiyon riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Yemen, 2015 yılından bu yana devam eden iç savaş nedeniyle hastalıkların yayılması ve salgınların yaşanması sonucu sağlık hizmetleri açısından dünyanın en kötü ülkelerinden biri olarak gösteriliyor.

Birleşmiş Milletler, Yemen, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 11:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya - Yemen'de milyonlarca çocuk açlık sınırında- Yemen için acil fon çağrısı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

08:33 ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı 07:36 Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e 100 bin Kovid-19 tanı kiti gönderdi 00:16 ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi 22:38 Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti 20:43 Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor 19:29 Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 17:34 ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı 17:07 Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı 16:46 ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı 16:22 Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi 16:11 Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:07 Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu 11:56 Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı
11:38
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
11:33
Definecilerin mahvettiği 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün son hali içler acısı
11:29
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
11:26
Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı
10:59
Arıların saldırısına uğrayan 8 çocuk babası hayatını kaybetti
10:57
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
10:53
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
10:48
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
10:32
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
10:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 11:58:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Yemen'de milyonlarca çocuk açlık sınırında- Yemen için acil fon çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]