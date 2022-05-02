Yemen'de milyonlarca kişi bayram namazını cami ve meydanlarda kıldı - Son Dakika
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Yemen'de milyonlarca kişi bayram namazını cami ve meydanlarda kıldı

02.05.2022 12:13
Yemen'de milyonlarca kişi bayram namazını cami ve meydanlarda kıldı

Yemenliler, ülkenin farklı vilayetlerindeki camilerde ve meydanlarda Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Yemenliler, ülkenin farklı vilayetlerindeki camilerde ve meydanlarda Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Genç, yaşlı milyonlarca Yemenli bayram namazı için Kovid-19 kısıtlamaları olmaksızın cami ve meydanlarda bir araya geldi.

Her yaştan Yemenlinin katıldığı bayram namazı ve bayramlaşma anları renkli görüntülere sahne oldu.

Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Konsey üyeleri, Başbakan Muin Abdulmelik ile çok sayıda yetkili bayram namazını ülkenin geçici başkenti Aden'deki bir meydanda kıldı.

Bayram namazının ardından Alimi, yetkililer ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

Alimi, Yemenlilere, "kardeşlik ve sevgi ruhunu güçlendirme; başlığı hoşgörü ve uyum olan yeni bir sayfa açma" çağrısında bulundu.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi dün Ramazan Bayramı münasebetiyle yaptığı konuşmada, "Yemenlileri, Husilerin son yıllarda pekiştirmeye çalıştığı nefret ve bölünme kültürüne son vermeye" çağırdı.

Alimi, devlet yönetiminde uzlaşma ve ortaklığı koruma, dışlama ve ötekileştirmeyi sona erdirme taahhüdünde bulundu.

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Kaynak: AA

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