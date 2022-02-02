Üye Girişi
Yemen'de ocak ayında 13 bin kişi iç göçe maruz kaldı - Son Dakika

Yemen'de ocak ayında 13 bin kişi iç göçe maruz kaldı

02.02.2022 02:54
Yemen'de ocak ayında 13 bin kişi iç göçe maruz kaldı

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de yaşanan savaş nedeniyle Ocak 2022'de toplam 13 bin 140 kişinin ülkede yaşadığı yerden ayrılarak daha güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de yaşanan savaş nedeniyle Ocak 2022'de toplam 13 bin 140 kişinin ülkede yaşadığı yerden ayrılarak daha güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldığını duyurdu.

İOM'un son raporuna göre, 2 bin 190 aile Şebve, Hudeyde, Taiz ve Marib kentlerinde yaşanan silahlı çatışmalar sebebiyle bulundukları yerden başka yerlere göç etti.

Yemen'deki göçmenlere dair Örgüt, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ülkede 130 bini aşkın göçmenin insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

İç göçün dışında dışarıdan da ülkenin göç aldığının ifade edildiği bir başka açıklamada, İOM, 2021 yılında Yemen'e özellikle Etiyopya ve Somali'den Körfez ülkelerine geçmek amacıyla 24 bin düzensiz göçmenin geldiğini kaydetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

YORUMLAR
500

Uluslararası Göç Örgütü, Yemen, Ocak, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de ocak ayında 13 bin kişi iç göçe maruz kaldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:58 Terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Yerde yatanın kızı olduğunu fark eden baba fenalık geçirdi
00:47 Ahırını kontrole giden çoban felaketi yaşadı! Buzağıları yanarak ölmüş
00:45 İngiltere Başbakanı Johnson'dan uyarı: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali siyasi ve insani bir felaket olur
00:37 Güney Kore'nin "Kim"leri Türkiye'nin gündemine oturdu! Türklerin esprileri sosyal medyayı salladı
00:06 Meclis'te gözdağı verdiler! Ukrayna'dan Rusya'ya Türk bayraklı meydan okuma
23:55 Fenerbahçe'den ayrılışı gündem olmuştu! Diego Perotti'den şaşırtan imza
23:40 Erdoğan'ın revizyon sinyalinin ardından kulisler hareketlendi! Kabine'de değişiklik dedikoduları konuşuluyor
23:38 Korona yüzünden yeni karar aldıramamış! Uzaklaştırma cezası biten cani koca, aynı gün eşini katletti
23:14 Son zamanların en büyük transfer çalımı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırdı
23:11 Çıldır Gölünde şaşırtan hareketlilik! Buzun üstünde avlanan aç kurt vatandaşı heyecanlandırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 03:00:19. #1.13#
SON DAKİKA: Yemen'de ocak ayında 13 bin kişi iç göçe maruz kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement