Yemen'de okul yolundaki çocukların çöpte yiyecek aradığı kareler, iç savaşın "açlık" boyutunu gözler önüne serdi - Son Dakika

Yemen'de okul yolundaki çocukların çöpte yiyecek aradığı kareler, iç savaşın "açlık" boyutunu gözler önüne serdi

23.12.2020 11:25
Yemen'de okul yolundaki çocukların çöpte yiyecek aradığı kareler, iç savaşın

Yemen'de sabahın erken saatlerinde okula giderken çöpten yiyecek arayan 2 çocuğun fotoğrafları, yıllardan beri devam eden iç savaşın getirdiği açlık boyutunu ortaya koyarken, fotoğraflar "Bilim talebelerinin açlığını giderin" etiketiyle sosyal medyada ilgi çekti.

Yemen'de sabahın erken saatlerinde okula giderken çöpten yiyecek arayan 2 çocuğun fotoğrafları, yıllardan beri devam eden iç savaşın getirdiği açlık boyutunu ortaya koyarken, fotoğraflar "Bilim talebelerinin açlığını giderin" etiketiyle sosyal medyada ilgi çekti.

Yemenli aktivist Vaddah er-Ruveyşan'ın okul kıyafeti giymiş 2 çocuğun çöpte yiyecek bulmaya çalıştığını içeren fotoğraf kareleri, "Bir erkek çocuk, sabah saat 7.30'da çöpte yiyecek bulmaya çalışıyor. Onun kız kardeşi ise yoldan geçen veya okul arkadaşlarından birilerinin kendilerinin atıklar arasında yiyecek aradığını görebileceği korkusuyla etrafı gözetliyor." yorumuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu manzaranın, başkent Sana'da varlıklı insanların oturduğu bir bölgede yoksul çocukların yiyecek bulamadığını gözler önüne serdiğine vurgu yapan Ruveyşan, arkadaşının evinin penceresinden çektiği bu kareleri paylaşma konusunda çok tereddüt ettiğini ancak yardıma muhtaç öğrenciler için bir şeylerin yapılması umuduyla yayınlamaya karar verdiğini belirtti.

Yıllardan beri iç savaşın sürdüğü Yemen'de meselenin bu 2 çocuktan ibaret olmadığının altını çizen Ruveyşan, "Yiyecek bulamayan onbinlerce öğrenci var. Buna rağmen derslerine gitme konusundaki kararlılıklarını sürdürüyorlar. Bu çocukların iradesinin desteklenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemenli aktivist Ruveyşani, sosyal medyadaki paylaşımını "Çocukların aç karınlarını doyurun." diyerek noktaladı.

Okul yolunda yiyecek arayan Yemenli küçük çocukların yer aldığı kareler, "Bilim talebelerinin açlığını giderin." adında açılan etiketle, yoğun ilgi gördü.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

"Save the Children" adlı yardım kuruluşuna göre, ablukaların neden olduğu kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 85 binden fazla çocuk hayatını kaybetti.

BM verilerine göre, savaş, yetersiz beslenme ve kolera gibi hastalıklar yüzünden ülkede yaklaşık 230 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Erkek, Medya, Çocuk, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de okul yolundaki çocukların çöpte yiyecek aradığı kareler, iç savaşın 'açlık' boyutunu gözler önüne serdi - Son Dakika


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