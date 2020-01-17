Yemen'de ölüm tehlikesi yaşayan 57 tutuklunun kurtarılması çağrısı - Son Dakika

Yemen'deki Kaçırılanların Anneleri Birliği, geçici başkent Aden'deki Bi'ru Ahmed Hapishanesi'nde bulaşıcı hastalıklar nedeniyle ölüm tehlikesi yaşayan 57 tutuklunun kurtarılması çağrısı yaptı.

Birliğin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Bi'ru Ahmed Hapishanesi'nde bulaşıcı hastalıkların yayılması, sağlık hizmetlerinin ve tıbbi yardımların eksikliği nedeniyle 57 tutuklunun ölümle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Yedi tutuklunun ülkenin birçok kentinde ve Aden'de yeniden baş gösteren dang hummasına yakalanmasının ardından yapılan açıklamada, tutukluların hayatından hapishane idaresinin sorumlu olduğu belirtilerek, savcılığın tutukluların serbest bırakılması yönündeki talimatının uygulanması istendi.

Açıklamada ayrıca, Kızılhaç yetkililerine Aden'deki hapishaneyi ziyaret etmeleri, tutuklular arasında dang hummasının yayılmaması için ilgili birimlerle iş birliği yapmaları çağrısında bulunuldu.

Kaçırılanların Anneleri Birliği dün Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve İnsan Hakları Yüksek Komiserliği önünde çocuklarının serbest bırakılması ve haklarının teslim edilmesi talebiyle gösteri düzenlemişti.

Aden'deki savcılık Mart 2018'de suça karıştığı kanıtlanmayan Bi'ru Ahmed Hapishanesi'ndeki tutukluların serbest bırakılması kararı çıkarmıştı.

Uluslararası ve yerel insan hakları kuruluşları, birçok defa Bi'ru Ahmed Hapishanesi'ndeki tutukluların türlü ihlal ve işkencelere maruz kaldığını belirtmiş ve söz konusu durumu kınamıştı.

Yemen'de yakınları kaçırılan veya zorla kaybedilen aileler, birlikte hareket etmek ve yakınlarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Nisan 2016'da "Kaçırılanların Anneleri Birliği"ni kurmuştu.