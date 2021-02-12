Yemen'de ordu güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda 60'tan fazla milis öldürüldü - Son Dakika

Yemen'de ordu güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda 60'tan fazla milis öldürüldü

12.02.2021 23:21
Yemen'de ordu güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda 60'tan fazla milis öldürüldü, System.String[]

Yemen'de ordu güçleri ile Husiler arasında el-Kessara cephesinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 60'tan fazla milisin öldürüldüğü bildirildi.

Yemen'de ordu güçleri ile Husiler arasında el-Kessara cephesinde yaşanan şiddetli çatışmalarda 60'tan fazla milisin öldürüldüğü bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, halk direnişi ve Arap koalisyonunun hava kuvvetleri tarafından desteklenen ordu güçlerinin, Husilerin Marib'in batısındaki el-Kessara cephesine düzenledikleri saldırıları püskürttüğü belirtildi.

Çatışmalarda 60'tan fazla Husinin hayatını kaybettiği, bir çoğunun da yaralandığı ifade edilen açıklamada, koalisyon uçaklarının Husilere ait tank ve askeri araçları hedef aldığı, araçlarda bulunan milislerin de yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Cevf ilinin Bi'r el-Mazarik bölgesinde ordu güçlerinin Husileri pusuya düşürdüğü kaydedildi. Çıkan çatışmada birçok milisin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Cevf ilinin merkezi el-Hazm ilçesi 2020'de Husilerin kontrolüne geçtiğinden bu yana ordu güçleri il merkezini geri almak için ilerlemeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 9 Şubatta Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin, ülkenin doğusundaki Marib ilinde saldırgan faaliyetlere yeniden başlamasından derin endişe duyduğunu dile getirmişti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Koalisyon, Marib, Yemen, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de ordu güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda 60'tan fazla milis öldürüldü - Son Dakika


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