Son Dakika Haberleri: Yemen'de ordu ile Husiler arasında çatışma: 20 ölü
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Yemen'de ordu ile Husiler arasında çatışma: 20 ölü

1 saat önce

Yemen'in güneyindeki Dali vilayetinde hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında çıkan çatışmada aralarında lider kadrosunda yer alan bir kişinin de bulunduğu 20 Husi öldü.

Yemen'de ordu ile Husiler arasında çatışma: 20 ölü, System.String[]
Yemen'in güneyindeki Dali vilayetinde hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında çıkan çatışmada aralarında lider kadrosunda yer alan bir kişinin de bulunduğu 20 Husi öldü.
Yemen ordusuna ait "26Sepnews.net" internet sitesinde yer alan haberde, İran destekli Husi milislerin Dali'ye bağlı Mureys bölgesinde ordu birliklerinin bulunduğu mevzilere sızmak istemesi üzerine çatışma çıktığı belirtildi.
Çatışmada aralarında Husilerin Dali sorumlusu Ebu Fayid'in de bulunduğu 20 milisin öldüğü, 30 milisin yaralandığı kaydedildi.
Haberde ordu güçlerinden ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, Husilerden ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) Haziran 2019'daki raporuna göre, 2016'dan bu yana ülkede 70 bin kişi hayatını kaybetti.
Yemen, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:07 Kaynak: AA
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