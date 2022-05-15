Yemen'de Ortak Operasyonlar Komutanı El-Yafii'ye suikast girişimi - Son Dakika
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Yemen'de Ortak Operasyonlar Komutanı El-Yafii'ye suikast girişimi

15.05.2022 15:52

Yemen'de Ortak Operasyonlar Dördüncü Bölge Komutanı Tuğgeneral Salih Ali Hasan el-Yafii'ye bombalı araçla suikast girişiminde bulunuldu.

Yemen'de Ortak Operasyonlar Dördüncü Bölge Komutanı Tuğgeneral Salih Ali Hasan el-Yafii'ye bombalı araçla suikast girişiminde bulunuldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, geçici başkent Aden'in el-Mualle bölgesindeki Yemen Sosyalist Partisinin karargahı yakınından geçen Tuğgeneral el-Yafii'nin konvoyuna saldırı yapıldı.

Bomba yüklü araçla yapılan saldırıdan Yafii yara almadan kurtuldu. Yafii'nin aracında ciddi hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.

Yemen'de Ortak Operasyonlar Komutanı El-Yafii'ye suikast girişimi
Yemen'de Ortak Operasyonlar Komutanı El-Yafii'ye suikast girişimi
Yemen'de Ortak Operasyonlar Komutanı El-Yafii'ye suikast girişimi
Yemen'de Ortak Operasyonlar Komutanı El-Yafii'ye suikast girişimi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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