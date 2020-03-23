Yemen'de otobüs yandı: 3 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yemen'de otobüs yandı: 3 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Yemen'de otobüs yandı: 3 ölü, 7 yaralı

6 saat önce

Yemen'de yanan yolcu otobüsünde 3 kişi öldü, 7 kişi ağır yaralandı.

Yemen'de otobüs yandı: 3 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Yemen'de yanan yolcu otobüsünde 3 kişi öldü, 7 kişi ağır yaralandı.


Yemen'in güneyinde bulunan Abyan şehrinde özel bir firmaya ait olan yolcu otobüsünde nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın kısa sürede tüm otobüsü alev topuna çevirdi. Kara Taşımacılığı İşleri Genel Kurulu Başkanı Sanad Theban yaptığı açıklamada, yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise ağır şekilde yaralandığını aktardı. Theban, yangının neden çıktığını araştırdıklarını belirtirken, fren plakalarından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Theban, açıklamasında iç savaştan dolayı Abyan şehrine giden yolların onarılamadığını ve ağır hasarlı olduğunu, bunun otobüs firmaları için büyük problem olduğunu açıkladı. - SANA

Yemen, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:29 Kaynak: İHA

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