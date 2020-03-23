- Yemen'de Otobüs Yandı: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Yemen'de Otobüs Yandı: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

- Yemen'de Otobüs Yandı: 3 Ölü, 7 Yaralı

6 saat önce

- Yemen'de otobüs yandı: 3 ölü, 7 yaralı Yemen'de yanan yolcu otobüsünde 3 kişi öldü, 7 kişi ağır yaralandı.

- Yemen'de otobüs yandı: 3 ölü, 7 yaralı

SANA - Yemen'de yanan yolcu otobüsünde 3 kişi öldü, 7 kişi ağır yaralandı.

Yemen'in güneyinde bulunan Abyan şehrinde özel bir firmaya ait olan yolcu otobüsünde nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın kısa sürede tüm otobüsü alev topuna çevirdi. Kara Taşımacılığı İşleri Genel Kurulu Başkanı Sanad Theban yaptığı açıklamada, yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise ağır şekilde yaralandığını aktardı. Theban, yangının neden çıktığını araştırdıklarını belirtirken, fren plakalarından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Theban, açıklamasında iç savaştan dolayı Abyan şehrine giden yolların onarılamadığını ve ağır hasarlı olduğunu, bunun otobüs firmaları için büyük problem olduğunu açıkladı.

- Yemen'de Otobüs Yandı: 3 Ölü, 7 Yaralı

Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:57 Kaynak: İHA

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