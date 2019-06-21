Son Dakika Haberleri: Yemen'de patlama: 5 ölü
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Yemen'de patlama: 5 ölü

1 saat önce

Yemen'in Hadramut kentinde meydana gelen patlamada 5 asker hayatını kaybetti.

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Yemen'in Hadramut kentinde meydana gelen patlamada 5 asker hayatını kaybetti. Askeri kaynaklara göre, Yemen'in doğusunda yer alan Hadramut kentinde askeri araçta patlama meydana geldi. Açıklamada, askeri aracın hedef alındığı olayda 5 asker hayatını kaybederken çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Geçtiğimiz hafta da kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 asker hayatını kaybetmişti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:01 Kaynak: İHA
Yemen, Güncel
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