Yemen'de patlama: 5 ölü
1 saat önce
Yemen'in Hadramut kentinde meydana gelen patlamada 5 asker hayatını kaybetti.
Yemen
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:01 Kaynak: İHA
'in Hadramut kentinde meydana gelen patlamada 5 asker hayatını kaybetti. Askeri kaynaklara göre, Yemen'in doğusunda yer alan Hadramut kentinde askeri araçta patlama meydana geldi. Açıklamada, askeri aracın hedef alındığı olayda 5 asker hayatını kaybederken çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Geçtiğimiz hafta da kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 asker hayatını kaybetmişti.
(İHA)
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