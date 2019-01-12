Son Dakika Haberleri: Yemen'de Petrol Tanklarında Yangın

Yemen'de Petrol Tanklarında Yangın

1 saat önce

Yemen'in Aden kentinde bir petrol tankında çıkan ve genişleyen yangında 10 işçi yaralandı.

Yemen'de Petrol Tanklarında Yangın, System.String[]
Yemen'in Aden kentinde bir petrol tankında çıkan ve genişleyen yangında 10 işçi yaralandı.


Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aden kentinde hükümete bağlı bir petrol şirketinde bulunan petrol tankında dün gece yangın çıktı.


Ateşin söndürülememesi ve bir diğer tanka sıçraması sonucu büyüyen yangında ilk belirlemelere göre 10 işçinin yaralandığı aktarıldı.


Bölgedeki diğer tankların boşaltıldığı ve yangın söndürme işleminin sürdüğü kaydedildi.


Yemen İçişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, yangının tank yakınındaki petrol ürünleri atıkları nedeniyle çıktığı ifade edilirken, ayrıntılı bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:06 Kaynak: AA

İşçi, Yemen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de Heyelanla Birlikte Köprü Çöktü, İşçiler Mahsur Kaldı Hurdacıda Kesilen Tanktan Yayılan Koku Mahalleliyi Sokağa Döktü

İlber Ortaylı'dan Canlı Yayında Suriyeli Çıkışı: Haddinizi Bilin! Meteoroloji Uyarmıştı! Beklenen Kar Yağışı Çorlu'da Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 23:33:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen'de Petrol Tanklarında Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]