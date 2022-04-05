Yemen'de Sana ve Hudeyde'de yakıt krizi nedeniyle elektrik kesintisi uyarısı - Son Dakika
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Yemen'de Sana ve Hudeyde'de yakıt krizi nedeniyle elektrik kesintisi uyarısı

05.04.2022 17:29
Yemen'de Sana ve Hudeyde'de yakıt krizi nedeniyle elektrik kesintisi uyarısı

Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde illerindeki elektrik santrallerinde yakıtın tükenmesi nedeniyle yakında elektrik hizmetinin kesilebileceği uyarısı yapıldı.

Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde illerindeki elektrik santrallerinde yakıtın tükenmesi nedeniyle yakında elektrik hizmetinin kesilebileceği uyarısı yapıldı.

Husilerin kontrolündeki Saba haber ajansına göre, Elektrik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, başkent Sana, Hudeyde ve ismi açıklanmayan bazı illerde hastane, su pompa istasyonları ve iletişim santrallerine tedarik sağlanamadığı kaydedildi.

Yakıtın tükendiği Sana'daki Haziz ve Hudeyde'deki Ra's Kesin elektrik santrallerinin yakında kapatılacağı uyarısı yapılan açıklamada, "Bu durum, sağlık ve hayati hizmet veren kurumlara da elektrik hizmetinin kesilmesine neden olacak." ifadesine yer verildi.

Yemen hükümetinden ve koalisyon güçlerinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde akaryakıt krizi yaşanıyor

Yemen'de Husilerin kontrolü altındaki bölgeler, son aylarda ciddi boyutta akaryakıt krizine sahne oluyor.

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Yemen hükümetini, petrol gemilerine el koymak ve Hudeyde Limanı'na girişleri engellemekle suçluyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Koalisyon, Hastane, Yemen, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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