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Son dakika gündem: Yemen'de savaş mağduru gaziler, maaşlarının ödenmesi talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika

Son dakika gündem: Yemen'de savaş mağduru gaziler, maaşlarının ödenmesi talebiyle gösteri düzenledi

22.06.2021 18:29

Son dakika gündem haberi... Yemen'in güneyindeki Taiz vilayetinde savaşta yaralanan onlarca gazi maaşlarının ödenmesi ve tedavi süreçlerinin hızlandırılması için gösteri yaptı.

Yemen'in güneyindeki Taiz vilayetinde savaşta yaralanan onlarca gazi maaşlarının ödenmesi ve tedavi süreçlerinin hızlandırılması için gösteri yaptı.

Ülkede 7 yıldır devam eden savaşta İran destekli Husilerle girilen çatışmalarda veya Husi mislerin saldırılarında yaralanan onlarca savaş mağduru gazi Taiz ilinde valilik binası önünde toplandı.

Aylardır ödenmeyen gazi maaşları, ikramiyeleri ve tazminatlarının ödenmesini talep eden göstericiler, hükümetin gazileri ihmal ettiğini ifade eden sloganlar attı.

Taiz Gaziler Birliği Hukuk Sorumlusu Macid es-Suhbeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazilerin gerekli tıbbi desteği alamadığı ve ihmal edildikleri mesajını hükümete ulaştırmak için gösteri düzenlediklerini söyledi.

Suhbeni, Taiz'deki gazilerin uzun süredir ihmal edildiğini ve unutulduğunu, sağlık problemlerinin ikiye katlandığını dile getirdi.

Taiz Gaziler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da, hükümetin gazilerin çektiği sıkıntıyı görmezden gelmeyi bırakması ve tedavi haklarını almaları için ciddi adımlar atması çağrısında bulunuldu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Son dakika gündem: Yemen'de savaş mağduru gaziler, maaşlarının ödenmesi talebiyle gösteri düzenledi
Son dakika gündem: Yemen'de savaş mağduru gaziler, maaşlarının ödenmesi talebiyle gösteri düzenledi
Son dakika gündem: Yemen'de savaş mağduru gaziler, maaşlarının ödenmesi talebiyle gösteri düzenledi
Son dakika gündem: Yemen'de savaş mağduru gaziler, maaşlarının ödenmesi talebiyle gösteri düzenledi

Savaş, Yemen, İran, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Yemen'de savaş mağduru gaziler, maaşlarının ödenmesi talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika


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