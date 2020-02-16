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Yemen'de savaş uçağının düşürülmesine misilleme: 30 sivil öldürüldü
7 saat önce
Yemen'in kuzeyindeki dağlık alanda düzenlenen hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 30 sivil hayatını kaybetti. Ülkedeki durumu gözetleyen kurumlara göre 6 yıllık savaş, 100 binden fazla kişinin yaşam hakkını elinden aldı.
Yemen'in kuzeyindeki dağlık alanda düzenlenen hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 30 sivil hayatını kaybetti. Saldırı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçağının düşürülmesinin ardından geldi. İran'ın desteklediği Husiler, uçağın düşürülmesi sonrasında koalisyonun yaptığı misillemenin sivillerin ölümüne neden olduğunu savundu.
Birleşmiş Milletler (BM) de 30 sivilin öldürüldüğü saldırıyı 'şoke edici' olarak niteledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:18
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