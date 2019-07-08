Son Dakika Haberleri: Yemen'de Şebve Valisi AFAD yetkilileriyle görüştü
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Yemen'de Şebve Valisi AFAD yetkilileriyle görüştü

1 saat önce

Yemen'in güney doğusundaki Şebve ili Valisi Muhammed bin Adiyyu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) temsilcileriyle yardım faaliyetlerini görüştü.

Yemen'de Şebve Valisi AFAD yetkilileriyle görüştü, System.String[]
Yemen'in güney doğusundaki Şebve ili Valisi Muhammed bin Adiyyu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) temsilcileriyle yardım faaliyetlerini görüştü.
Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Mustafa Ayaz başkanlığındaki AFAD temsilcileriyle görüşen Adiyyu, kentin ihtiyaçları ve temel kalkınma projeleri hakkında bilgi verdi.
Şebve Valiliğinin AFAD'ın çalışmalarını kolaylaştırma konusunda istekli olduğunu vurgulayan Adiyyu, ramazan ayında yaptığı kumanya yardımları başta olmak üzere kurumun faaliyetlerinden ve sarf ettiği çabadan övgüyle söz etti.
Türkiye, pek çok dernek kanalıyla Yemen'de savaş nedeniyle yerlerinden edilen iç göçmenlere ve yoksul ailelere yardımda bulunuyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:17 Kaynak: AA
Yemen, AFAD, Güncel
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