Yemen'in başkenti Sana ve Rime'de etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Yetkililer selde 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, en az 80 binanın hasar gördüğünü bildirdi. Başkentte 10 binanın çöktüğü belirtilirken, çöken binalarda herhangi bir can kaybı ve yaralanma ise bildirilmedi.

Kaynak: İHA

Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yemen'de sel felaketi: 14 ölü - Son Dakika

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