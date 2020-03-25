Yemen'de sel felaketi: 2 ölü - Son Dakika

Yemen'de sel felaketi: 2 ölü
6 saat önce
Yemen'in güneyindeki Aden kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybetti.
Yemen'in güneyindeki Aden kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybetti.
Yemen'in güneyindeki Aden kentindeki meydana gelen şiddetli yağışlar sele neden oldu. Yaşanan sel felaketi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Aden kentindeki El-Mualla, Sira Mansoura, Dar Saad ve Şeyh Osman bölgelerinde çok sayıda araç da suya gömüldü. Bazı bölgelerde ise ağır maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi. - ADEN
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:41 Kaynak: İHA
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